Valencia desiste de símbolo por reclamação da DC Comics

A diretoria do Valencia desistiu de utilizar uma nova versão do seu emblema, que se assemelha ao símbolo do Batman. A versão lançada recentemente foi contestada pela DC Comics, que detém os direitos sobre o super-herói inspirado nos morcegos.

O clube espanhol afirmou que tentou obter os direitos de um novo design do seu emblema, mas descartou a possibilidade depois que a DC Comics "apresentou oposição a sua solicitação".

O Valencia destacou que não chegou a ser acionado judicialmente pela empresa. "Não há nenhum processo da DC Comics", alegou o clube, em comunicado. A figura do morcego com as asas abertas faz parte do emblema do time desde 1922, enquanto o personagem Batman surgiu em 1939.