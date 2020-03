Valencia diz que 35% do elenco está com coronavírus e cita jogo em Milão

O Valencia divulgou que 35% do seu elenco está contaminado pelo novo coronavírus. De acordo com o clube, os casos até agora são com pessoas assintomáticas que estão em isolamento e recebendo acompanhamento médico.

Em nota, a equipe espanhola cita a partida contra o Atalanta, em Milão, no dia 19 de fevereiro, como possível causa do número de casos de coronavírus registrados em seu elenco. As equipes se enfrentaram na Itália, país que se tornou epicentro do vírus.

Além disso, o Valencia diz ter tomado as medidas preventivas após a partida realizada no Estádio San Siro, em Milão. A Liga dos Campeões foi paralisada por tempo indeterminado, assim como os campeonatos nacionais de países europeus.

VEJA A NOTA DO VALENCIA

O Valencia CF informa de novos casos de coronavírus Covid-19 em técnicos e jogadores da equipe principal. Todos são casos assintomáticos e se encontram em seus domicílios com acompanhamento médico e com medidas de isolamento, realizando com normalidade seu plano de trabalho programado. Apesar das estritas medidas adotadas pelo clube após disputar em 19 de fevereiro de 2020 uma partida de UEFA Champions League em Milão, área confirmada de risco pelas autoridades dias depois, distanciando o elenco do ambiente de trabalho e do público em geral, os últimos resultados demonstram que a exposição inerente às partidas provocou em torno de 35% de casos positivos. O Valencia CF aproveita essa nova prova de alta contagiosidade do vírus para insistir que a população se mantenha em suas casas e siga estritamente todas as medidas de higiene e prevenção já publicadas.