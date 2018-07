Valencia diz que Santos não pode vacilar contra XV de Piracicaba

O Santos encara o XV de Piracicaba, equipe de pior campanha entre os oito classificados às quartas de final do Campeonato Paulista, neste domingo, na Vila Belmiro, mas nem por isso os jogadores deixarão de respeitar o clube do interior na luta por uma vaga nas semifinais. Pronto para este desafio, o seu primeiro decisivo na equipe, o volante Valencia diz que o grupo está preparado e prega respeito ao adversário.

"Nossa equipe está focada neste jogo. Estamos confiantes no grande trabalho que podemos fazer contra o XV no domingo. Sabemos que será um jogo bem complicado e que o time deles vai se doar ao máximo para nos vencer", afirmou o colombiano. "Por isso, temos ciência de que não podemos vacilar. Será uma partida única e qualquer erro pode ser fatal para nós. Nosso grupo é forte e está muito a fim de ganhar o título do Campeonato Paulista neste início de ano", comentou.

Com Valencia no time - o colombiano foi contratado para esta temporada -, o Santos teve um bom desempenho até agora. São cinco vitórias, um empate uma derrota. E o colombiano espera contar com a força da torcida para vencer o XV de Piracicaba. "Nós vamos atuar em casa com o apoio dos nossos torcedores, por isso devemos correr dobrado. Então, teremos um combustível a mais para nos levar à vitória. Vamos nos esforçar ao máximo para conseguir o resultado e passar de fase", disse.

Contra o XV de Piracicaba, Valencia tentará dar mais um passo em busca de seu segundo título estadual atuando no Brasil. Em 2012, o volante levantou a taça do Campeonato Carioca, quando defendia a camisa do Fluminense.