Valencia é apresentado no Botafogo: 'Grande passo na carreira'

Um dia depois de estrear com a camisa do Botafogo, o meia Leo Valencia foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do clube. Chileno contratado junto ao Palestino, de seu país, o jogador de 26 anos avaliou a chegada ao time carioca como a maior oportunidade de sua carreira.

"Para mim, é um grande passo na minha carreira. Por isso, me motivei a vir ao Botafogo e estou muito feliz. Fisicamente estou bem, estava treinando, espero ir obtendo o ritmo que necessito. Não me vejo melhor que nenhum jogador. Cheguei para fazer as coisas bem e estar à altura da instituição. Obviamente, me sinto preparado para esse desafio e seguir minha carreira", declarou.

Se foi apresentado apenas nesta quinta, na quarta o recém-contratado vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez, na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado não foi o esperado, mas Valencia foi bastante elogiado pelos 45 minutos que ficou em campo.

"Não conseguimos o resultado, mas fico feliz por poder jogar. Vamos trabalhar, esperamos vencer o próximo jogo. O futebol brasileiro é muito competitivo, se joga no meio e no fim de semana. Com isso, espero estar à altura da seleção também. É uma grande liga", considerou.

Valencia garantiu estar pronto para atuar 90 minutos e se colocou à disposição para reforçar o Botafogo neste domingo. A equipe carioca visita o Cruzeiro no Mineirão, às 16 horas, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.