Valencia é convocado e desfalca o Flu em dois jogos O Fluminense não vai poder contar com Valencia em dois dos seus próximos compromissos na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Isso porque o volante foi convocado nesta quinta-feira para defender a seleção colombiana em dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.