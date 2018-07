Valencia é derrotado pelo Levante e cai para quarto no Espanhol

O Valencia vem conseguindo nesta temporada desafiar os gigantes Real Madrid e Barcelona na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Mas levou a pior no clássico da cidade e perdeu neste domingo para o rival Levante, por 2 a 1, caindo do terceiro para o quarto lugar na classificação.

Com a derrota, o Valencia ficou estacionado nos 24 pontos. Assim, foi ultrapassado pelo Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, que tinha vencido o Málaga no dia anterior e soma 26. A liderança é do Real Madrid, com 30 pontos, seguido pelo Barcelona, com 28 - ambos golearam no sábado.

Jogando em seu estádio, o Levante saiu na frente com o gol de Victor aos 13 minutos do segundo tempo. Parejo empatou aos 28, mas Morales definiu a vitória na sequência, ao marcar aos 29. Assim, o mais modesto dos dois times de Valência chegou aos 12 pontos em 12 rodadas do campeonato.

Em outro jogo já encerrado neste domingo no Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano recebeu o Celta e ganhou por 1 a 0. Com o gol marcado por Alberto Bueno logo aos 20 minutos do primeiro tempo, o time venceu e chegou aos 14 pontos, seis a menos do que o seu adversário de Vigo.