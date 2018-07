Valencia e Levante empatam em clássico e seguem invictos no Espanhol

Valencia e Levante empataram por 1 a 1, neste sábado, no clássico da cidade de Valência, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O resultado fez as duas equipes da cidade seguirem invictas neste início de competição e mantiveram os times próximos dos líderes da tabela.

O Levante continua com ligeira vantagem sobre o rival e ocupa o quinto lugar da classificação, apesar de ter os mesmos seis pontos do Valencia, que está em sexto. Os dois times, porém, podem perder posições ao longo da rodada, que será encerrada somente na segunda-feira.

Visitante neste sábado, o Valencia começou atrás no placar. Rodrigo Moreno abriu o placar aos 31 minutos de jogo. No entanto, o Levante buscou o empate antes do intervalo. Enis Bardhi garantiu a igualdade no placar aos 41.

O Valencia volta a campo na terça-feira para receber o Malaga, em seu estádio. O Levante também jogará em casa, mas somente na quinta, ao duelar com o Real Sociedad novamente diante de sua torcida.