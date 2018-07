Valencia e Málaga empatam em estreia na Copa do Rei

MÁLAGA - Os jogos de ida da 4ª fase da Copa do Rei foram marcados por empates neste domingo. Em suas estreias, Málaga, Valencia e Espanyol não conseguiram abrir vantagem em seus confrontos. Já o Granada e o Almería venceram seus duelos.

O resultado mais surpreendente aconteceu em Málaga. O time da casa chegou a abrir 3 a 0 sobre o Osasuna, com gols de Sanchez, Antunes e Juanmi. Mas aceitou o empate do visitante no segundo tempo. Morales, Villafranca e Armenteros levaram o Osasuna à igualdade.

Em Tarragona, o Valencia não passou do 0 a 0 com o anfitrião Gimnastic. Também fora de casa, o Espanyol empatou por 2 a 2 com o Real Jaén. David Lopez e Cristian Stuani anotaram os gols dos visitantes, enquanto Sidnei, contra, e Jozabed marcaram os gols dos donos da casa.

Fora de casa, o Almería saiu em vantagem no duelo contra o Las Palmas, ao vencer por 3 a 1. E o Granada bateu o Alcorcon por 2 a 0. Os jogos da volta estão marcados para o fim de semana do dia 18 deste mês.