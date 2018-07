Valencia é multado em R$ 5 mil por garrafa arremessada em jogadores do Barcelona

A Real Federação Espanhola de Futebol anunciou nesta quarta-feira que multou o Valencia em 1,5 mil euros (aproximadamente R$ 5,1 mil) após um torcedor do clube arremessar uma garrafa na direção dos jogadores do Barcelona quando eles comemoravam o gol que definiu a vitória por 3 a 2, no último sábado, em partida disputada no Estádio Mestalla.

No incidente, enquanto os jogadores do Barcelona celebravam o gol, uma garrafa foi jogada na direção deles. Atingidos, os atacantes Neymar e Luis Suárez se jogam no chão. E a ação provocou revolta em outros jogadores, como Lionel Messi, e também no técnico Luis Enrique.

Além de aplicar a multa, a federação alertou o Valencia de que poderá adotar punições bem mais pesadas, como obrigar o time a jogar no Mestalla com os portões fechados, se um incidente similar ocorrer novamente.

A federação espanhola também condenou a atitude dos jogadores do Barcelona de comemorar o gol de Lionel Messi virando-se para a arquibancada, o que foi considero um ato provocativo, mas disse que "nada justifica uma reação violenta dos torcedores".

A entidade também criticou a "reação exagerada" de alguns jogadores do Barcelona depois que a garrafa atingiu Neymar e Suárez. A federação ainda elogiou o Valencia por identificar rapidamente o torcedor que jogou a garrafa.