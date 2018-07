Valencia e PSG chegam a acordo por Gonçalo Guedes, diz jornal francês

O Valencia e o Paris Saint-Germain, segundo publicou nesta terça-feira o jornal francês L'Équipe, entraram em acordo pela transferência do atacante português Gonçalo Guedes, por 35 milhões de euros (R$ 135,8 milhões), para o clube espanhol, que, no entanto, nega o acerto.

De acordo com a publicação, a viabilização do negócio é importante para o PSG, que busca equilibrar as contas, após ter fechado as contratações de Neymar, junto ao Barcelona, e do francês Kylian Mbappé, do Monaco, gastando 402 milhões de euros (R$ 1,56 bilhão).

O clube parisiense contratou Guedes junto ao Benfica em janeiro deste ano, pagando 30 milhões de euros (R$ 116,4 milhões, em valores atuais). Segundo o L'Équipe, o Paris Saint-Germain entrou em acordo para não pagar 7 milhões de euros (R$ 27,1), que o clube português deveria receber.

Em resposta ao questionamento feito pela Agência Efe, o Valencia negou qualquer acordo para contratar o atacante, que marcou três gols e deu cinco assistências, em 12 jogos, em definitivo ao término da temporada./EFE