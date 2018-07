Valencia e PSV são derrotados em casa na Liga Europa

VALÊNCIA - Valencia e PSV largaram mal na Liga Europa desta temporada e foram surpreendidos em casa. No Mestalla, pelo Grupo A, o time espanhol foi atropelado pelo Swansea, que fez 3 a 0. Já o PSV, mesmo atuando em Eindhoven, pelo Grupo B, não foi páreo para o desconhecido Ludogorets, da Bulgária, que venceu por 2 a 0.

Com uma equipe mista, que não contou com os brasileiros Diego Alves e Jonas, o Valencia foi prejudicado pela expulsão de Rami, logo aos dez minutos. O Swansea aproveitou para abrir o placar aos 14, com Bony. A vantagem fez a equipe visitante recuar e ela só voltaria a marcar no segundo tempo. Aos 13 minutos, o artilheiro espanhol Michu fez o seu. Ainda haveria tempo para De Guzmán fechar o placar.

Na Holanda, PSV e Ludogorets fizeram um confronto mais equilibrado, que, depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, favoreceu o time búlgaro na etapa final. Aos 15 minutos, Bezjak abriu o placar. O time da casa foi para cima em busca do empate e os visitantes aproveitaram para selar o marcador com Misidjan, aos 29.

Ainda nesta quinta, a Fiorentina recebeu o Paços Ferreira e saiu em vantagem no Grupo E graças à tranquila vitória por 3 a 0. Gonzalo Rodríguez abriu o placar no primeiro tempo, mas foi na etapa final que o time italiano deslanchou. Aos 22 minutos, Matos aproveitou bela jogada para marcar. Mais nove minutos e Giuseppe Rossi bateu com categoria, de esquerda, da entrada da área, para confirmar o resultado.

O Eintracht Frankfurt também aproveitou o fato de atuar em casa para atropelar o Bordeaux por 3 a 0, nesta quinta. Com um começo avassalador, os alemães marcaram duas vezes nos primeiros 15 minutos. Primeiro com Kadlec e logo depois com Russ. Com a vitória encaminhada, Djakpa selou o marcador no segundo tempo.

Os outros resultados em jogos já encerrados nesta quinta-feira pela Liga Europa foram: St. Gallen 2 x 0 Kuban Krasnodar; Dínamo Zagreb 1 x 2 Chornomorets Odesa; Salzburg 4 x 0 Elfsborg; Standard Liège 1 x 2 Esbjerg; Maribor 2 x 5 Rubin Kazan; Zulte-Waregem 0 x 0 Wigan; Pandurii 0 x 1 Dnipro; Maccabi Tel Aviv 0 x 0 APOEL Nicosia.