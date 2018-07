Valencia e Villarreal empatam pela Copa do Rei

Com o resultado, a equipe do atacante brasileiro Nilmar, o Villarreal, poderá garantir um lugar nas quartas de final com uma vitória simples dentro de seus domínios, no confronto de volta, no próximo dia 5 de janeiro.

No confronto desta terça, o Valência pressionou bastante, mas não conseguiu furar a defesa adversária da equipe que ocupa hoje a terceira colocação do Campeonato Espanhol. O time da casa, por sua vez, é o atual quinto na tabela do torneio nacional.