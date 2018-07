Valencia empata com Real Sociedad e fica em segundo no Espanhol

O Valencia segue sem perder no Campeonato Espanhol, mas o empate deste sábado diante da Real Sociedad, por 1 a 1, fora de casa, custou a liderança da competição. A equipe agora é a segunda colocada, com 14 pontos, dois atrás do Barcelona, que goleou o Granada por 6 a 0 no sábado.

O empate deste domingo foi o segundo do Valencia, que venceu as outras quatro partidas que disputou. É neste embalo que a equipe volta a campo no próximo sábado em confronto direto com o Atlético de Madrid, em casa. Já a Real Sociedad chegou a cinco pontos neste domingo, em 14.º, e pegará na próxima rodada o Espanyol, em Barcelona, no domingo.

O Valencia começou melhor neste domingo e abriu o placar aos 15 minutos, depois que Alcácer deu linda ajeitada de cabeça para Carles Gil chegar batendo. Mas ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, Canales cruzou da esquerda, a bola passou por todo mundo, enganou o goleiro Diego Alves e entrou, selando o empate.

Nos outros jogos da rodada, destaque para o Deportivo La Coruña, que perdeu para o Almería por 1 a 0, em casa, e está próximo à zona de rebaixamento, com quatro pontos, em 17.º. Pelo mesmo placar, o Getafe derrotou o Málaga por 1 a 0, em casa. As duas equipes seguem na parte intermediária da tabela.