Valencia empata e fica longe da luta por título espanhol

O empate em casa também não foi um bom resultado para o Villarreal. A equipe segue na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, em antepenúltimo lugar, com apenas 16 pontos.

O resultado foi ainda mais doloroso porque o Villarreal abriu 2 a 0, com gols de Ruben, aos 14, e Rodriguez, aos 18 minutos do primeiro tempo. O Valencia, porém, reagiu e arrancou o empate com gols de Feghouli, aos 41 minutos da etapa inicial, e Aduriz, aos 42 minutos do segundo tempo.

O Sevilla perdeu a chance de entrar no grupo das equipes espanholas que vão disputar competições europeias na próxima temporada ao perder para o Rayo Vallecano por 2 a 1, fora de casa. Com o tropeço, a equipe está na sétima posição, com 24 pontos, enquanto o Rayo subiu para a 14° lugar, com 19 pontos.

O Rayo abriu o placar com Michu, aos 45 minutos do primeiro tempo, e ampliou com Raúl Tamudo, aos seis minutos da etapa final. Julien Escudé diminuiu para o Sevilla aos 21 minutos.

O Athletic Bilbao também desperdiçou a mesma oportunidade do Sevilla ao empatar por 0 a 0 com o Getafe. Com o resultado, a equipe do técnico Marcelo Bielsa está em oitavo lugar, com 23 pontos. Já o Getafe é apenas o 11º, com 20 pontos.