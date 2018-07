Valencia empata em casa com o Osasuna no Espanhol No jogo que fechou 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia tropeçou em casa diante do Osasuna: chegou a abrir dois gols de vantagem por duas vezes, mas cedeu o empate por 3 a 3 nesta segunda-feira, no Estádio Mestalla.