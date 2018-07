Valencia encerra má fase e volta a brigar pelo G-4 no Espanhol

Após quatro tropeços seguidos, o Valencia voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Neste sábado, pela 15.ª rodada do torneio, o time valenciano jogou em casa e ganhou do Rayo Vallecano por 3 a 0. Com o resultado, a equipe do goleiro brasileiro Diego Alves voltou a brigar pelo G-4.

A vitória fez o Valencia chegar aos 28 pontos, no quinto lugar, ficando a um do Sevilla, que no domingo joga em casa contra o Eibar. Em terceiro, o Atlético de Madrid soma 32 e também ainda joga na rodada. O Rayo é 11.º.

No Mestalla, Feghouli fez o primeiro de cabeça, após cruzamento de Barragán. Aos 34, o argelino marcou também o segundo, pegando rebote do goleiro Álvarez. Dois minutos depois, o argentino Piatti correu com a bola por todo o campo de ataque e bateu na saída do goleiro.