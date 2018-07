Valencia entra na disputa por Vargas e desfecho com o Santos é adiado

SÃO PAULO - A demorada negociação do Santos para trazer Eduardo Vargas ganhou mais um obstáculo. O empresário do jogador, Cristian Ogalde, disse nesta terça-feira que espera definir até sexta-feira o destino do atacante chileno, que atuou em 2013 pelo Grêmio, pertence ao Napoli e agora está na mira também do Valencia, da Espanha.

O clube da Vila Belmiro estava tão confiante no acerto com o chileno que chegou a deixar em segundo plano a negociação com Rildo, da Ponte Preta. O Santos já tinha vencido a disputa com o São Paulo e times da Inglaterra, Alemanha e Ucrânia, mas agora tem outro adversário. O interesse do Valencia começou com o técnico Juan Antonio Pizzi, que conhece o atacante na época em que comandou o Universidad Católica, do Chile.

“Dificilmente alguém se nega a jogar na Espanha. Pelas características dele, tem todas as condições de fazer sucesso no país”, disse o empresário ao jornal espanhol Marca. A negociação entre Vargas e Santos envolve também a vinda do zagueiro Bruno Uvini, ex-São Paulo, por empréstimo durante um ano e meio.

Nesta quarta-feira é o primeiro dia de trabalho do novo técnico do time, Oswaldo de Oliveira, que será apresentado oficialmente no CT Rei Pelé. O elenco também inicia os trabalhos de pré-temporada. O primeiro jogo é no dia 19, contra o XV de Piracicaba, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.