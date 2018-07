Valencia estreia com vitória sobre o Málaga no Espanhol

VALÊNCIA - O Valencia começou bem sua caminhada no Campeonato Espanhol da temporada 2013/2014. Neste sábado, a equipe dos brasileiros Diego Alves e Jonas derrotou o Málaga por 1 a 0, no Estádio Mestalla, pela primeira rodada da competição. O gol foi marcado pelo português Ricardo Costa, aos 19 minutos do segundo tempo.

O gol da vitória do Valencia saiu em um lance muito confuso. Após cobrança de falta para a área, o goleiro Caballero dividiu com o ataque do time da casa e a bola sobrou para Ricardo Costa, que bateu para o gol vazio. Os jogadores do Málaga reclamaram muito de falta, mas o juiz não deu.

Ainda neste sábado, o Athletic Bilbao também estreou com vitória. Mesmo fora de casa, a equipe derrotou o Valladolid por 2 a 1. Susaeta fez o primeiro para os visitantes, Ebert empatou ainda no primeiro tempo, mas na etapa final Muniain fez o segundo e definiu o resultado.

Quem também marcou os três primeiros pontos na tabela foi a Real Sociedad. Atuando diante de sua torcida, a equipe derrotou o Getafe por 2 a 0. Carlos Vela, no primeiro tempo, e Seferovic, no segundo, fizeram o placar.