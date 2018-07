Valencia exige Atlético-PR concentrado contra Paranavaí Depois do Atlético Paranaense ser surpreendido duas vezes pelo Operário na quarta-feira e precisar buscar a virada por 3 a 2, o volante Valencia lamentou os momentos de desatenção e exigiu uma equipe mais concentrada para o confronto diante do Paranavaí, sábado, pela fase final do Campeonato Paranaense.