Valencia exige vitória em 'finais' do Fluminense

O colombiano Valecia admitiu certo abatimento depois do empate com o Goiás no último final de semana, que tirou a liderança do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas, para retomar o posto do Corinthians, o volante pediu para o time reagir e exigiu vitória nas três partidas restantes.

"Estamos tristes. Poderíamos estar na frente, aconteceu, agora temos que continuar trabalhando. Vamos encarar como se fossem finais e final não se joga, final se ganha", enalteceu o volante colombiano.

Improvisado como terceiro zagueiro no domingo, Valencia se colocou à disposição para atuar onde o técnico Muricy Ramalho precisar. "Não tenho problema com isso. Se o treinador quiser me colocar de zagueiro ou lateral vou estar à disposição. Sou profissional e não tenho preferência", garantiu o jogador.

"Temos que fazer o nosso trabalho e confiar que, assim como tropeçamos, o Corinthians pode perder pontos também. Estamos confiantes que podemos retomar a primeira colocação", finalizou Valencia.