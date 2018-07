Valencia faz 3 a 0 no Getafe e sobe para 2º no Campeonato Espanhol

O Valencia segue fazendo boa campanha neste início de Campeonato Espanhol e chegou à terceira vitória nas quatro primeiras rodadas da competição nesta segunda-feira. Mesmo atuando fora de casa, a equipe não tomou conhecimento do Getafe e venceu com tranquilidade por 3 a 0.

Com o resultado, o Valencia se manteve invicto no Espanhol e chegou aos 10 pontos, na segunda posição, atrás apenas do Barcelona que segue com 100% de aproveitamento e tem 12 pontos. Na quinta-feira, a equipe volta a campo para pegar o Córdoba, desta vez em casa. Por outro lado, o Getafe segue mal, com apenas três pontos, em 16.º, e também na quinta pega o Espanyol, em Barcelona.

Nesta segunda, o Valencia foi para cima no início e não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Alcácer tabelou, recebeu na área e, de carrinho, tocou cruzado para marcar. Já aos 20, foi a vez de André Gomes aproveitar bela tabela para bater com tranquilidade, tirando do goleiro.