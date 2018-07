Valencia faz 4 a 2 no Getafe em casa pelo Espanhol Com gol do brasileiro Jonas, o Valencia derrotou o Getafe por 4 a 2, nesta sexta-feira, em casa, pela 17.ª rodada, e subiu na tabela do Campeonato Espanhol. A equipe anfitriã, que contou com um início de jogo fulminante, chegou aos 24 pontos, na nona colocação, depois de ter começado o dia em 11.º.