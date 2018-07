Valencia fica no empate com Rayo e segue em 4º no Espanhol O Valencia perdeu mais pontos em sua busca por um lugar na Liga dos Campeões nesta quinta-feira, quando precisou de um gol de falta de Dani Parejo para empatar em 1 x 1 com o Rayo Vallecano, em jogo no qual os dois times terminaram com 10 homens em campo, pelo Campeonato Espanhol.