Valencia ganha e é o novo líder do Campeonato Espanhol

Nem Barcelona, Real Madrid ou Atlético de Madrid. Após a realização da quinta rodada, a liderança do Campeonato Espanhol é do Valencia, que volta a mostrar um bom futebol depois de algum tempo. Nesta quinta-feira, em casa, no estádio Mestalla, o time de Valência não tomou conhecimento do lanterna Córdoba e ganhou com autoridade por 3 a 0.

Com a vitória, o Valencia chegou aos 13 pontos e está empatado com Barcelona e Sevilla. Como ainda não houve um confronto direto entre os três líderes, a primeira colocação é decidida no saldo de gols. Aí, Valencia e Barcelona empatam em 11 gols - o Sevilla tem 6 - e a vantagem da equipe de Valência se dá no número de gols marcados (13 a 11).

Em campo, o Valencia precisou de cinco minutos para garantir a vitória. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Francisco Alcácer abriu o placar. Aos 27, Jose Gaya aproveitou rebote dentro da área e fez o segundo. Na segunda etapa, aos 29, o argelino Feghouli fechou o marcador da partida. Com apenas 2 pontos, o Córdoba segue na lanterna.

No outro jogo desta quinta, o Espanyol deixou a zona de rebaixamento ao ganhar pela primeira vez na temporada. Em casa, o time de Barcelona fez 2 a 0 no Getafe e saltou da 19.ª para a 11.ª colocação, com cinco pontos. O rival permaneceu com 3 pontos e assumiu a penúltima posição do campeonato.