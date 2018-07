Valencia garante dupla de ataque e deve correr por fora

Por duas temporadas seguidas, Valencia, Sevilla, Villarreal e Athletic Bilbao terminaram entre os 10 primeiros colocados, sendo o pior desempenho o oitavo lugar deste primeiro em 2013/14. Do quarteto, o Valencia está mais bem preparado. Contratados por empréstimo no ano passado, os atacantes Rodrigo e Álvaro Negredo regressariam a Benfica e Manchester City, respectivamente, nesta intertemporada. Porém, a diretoria pagou 30 milhões de euros (R$ 116,96 milhões) em cada um e os garantiu em definitivo. O belga Zacharia Bakali, de 19 anos, chegou sem custos do PSV e tem potencial para crescer como um valencianista. Um mês mais velho que Bakali, Santi Mina, ex-Celta de Vigo, é outra aposta no Camp de Mestalla.

Em situação inversa está o Sevilla, que perdeu seu artilheiro Carlos Bacca para o Milan. Titular em 2014/15 com seis gols e nove assistências, o lateral Aleix Vidal passou a defender o Barcelona. A esperança de gols nesta temporada está em Ciro Immobile, comprado após uma temporada abaixo da expectativa no Borussia Dortmund, com 10 gols.

Villarreal e Athletic Bilbao perderam dois jogadores importantes para a MLS nesta janela. Giovani dos Santos foi para o Los Angeles Galaxy e Iraola, para o New York City. No El Madrigal, Léo Baptistão foi apresentado para um contrato de empréstimo junto ao Atlético de Madrid, enquanto no San Mamés, no País Basco, nenhuma grande novidade foi anunciada.