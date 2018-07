Valencia goleia e avança às oitavas da Copa do Rei

Com muita dificuldade, o Malaga passou pelo Hércules apenas no minuto final. Após o empate sem gols como visitante na partida de ida, o Malaga estava sendo eliminado com a igualdade por 2 a 2 até os 45 minutos do segundo tempo, quando Fernández marcou o gol da vitória por 3 a 2 e da classificação do time.

Também com problemas em seu campo, o Getafe ficou no empate sem gols contra o Portugalete, equipe da terceira divisão, e só conseguiu a vaga nas oitavas por ter conseguido uma igualdade por 1 a 1 na partida de ida, fora de casa. E o Mallorca avançou na Copa do Rei ao empatar com o Sporting Gijón por 2 a 2 como visitante.