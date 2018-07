Valencia goleia Levante e fica perto da classificação

Sem poupar ninguém no clássico valenciano, os donos da casa foram amplamente superiores ao Levante e venceram sem grandes dificuldades. Jonas abriu o placar aos 24 minutos, após receber de Pablo e tocar por baixo de Keylor Navas. O brasileiro chegou ao seu terceiro gol nos últimos seis jogos.

Artilheiro do time, Soldado fez o segundo, aos 31 minutos. Kone descontaria aos 37, mas, no último lance do primeiro tempo, Piatti fez o terceiro e encerrou as esperanças de reação do Levante, que ainda perdeu o goleiro Keylor, que trombou com o atacante no lance do gol e precisou ser substituído.

No segundo tempo, o jogo ficou violento, tanto que oito cartões amarelos foram aplicados, cindo deles para os visitantes. Quando o Levante já comemorava o fato de sair de campo com uma desvantagem de apenas dois gols, Tino Costa chutou, a bola bateu em Cabral e encobriu Munua, aos 49 do segundo tempo.