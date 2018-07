Valencia goleia o Celta fora de casa e se aproxima das primeiras posições

O resultado colocou o Valencia na briga pelas primeiras colocações, agora em sexto, na zona de classificação para a Liga Europa, com 18 pontos. Na próxima rodada, dia 21, a equipe tentará manter o embalo diante do Las Palmas, em casa. Já o Celta parou nos 21 pontos, em terceiro, e perdeu a chance de empatar com os líderes Real Madrid e Barcelona. Também no dia 21, visitará o Deportivo La Coruña.

Mesmo fora de casa, foi o Valencia quem tomou iniciativa neste sábado e abriu o placar aos 12 minutos. Alcácer tabelou com Parejo e bateu cruzado para marcar. Não demorou, no entanto, para que saísse o empate do Celta. Aos 24, Augusto Fernández aproveitou assistência de Daniel Wass e deixou sua marca.

Só que o domínio era mesmo do Valencia, que voltaria à frente ainda na primeira etapa, em falta cobrada com perfeição por Parejo já nos acréscimos. Logo no primeiro minuto da etapa final, Alcácer aproveitou recuo mal feito pela defesa do Celta, roubou e ainda teve calma para pedalar para cima do goleiro antes de tocar de esquerda e ampliar.

Desesperado, o Celta foi para cima e abriu espaço para que o Valencia transformasse a vitória em goleada. Aos 19, Parejo recebeu ótima enfiada de Alcácer e marcou o quarto. Ainda deu tempo para o próprio Parejo voltar a aparecer aos 34, dando cruzamento perfeito na cabeça de Mustafi, que cabeceou para a rede e selou o placar.