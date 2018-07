Valencia goleia o Granada e Diego Alves bate recorde histórico

A última vez que o goleiro foi superado no Mestalla foi há mais de três meses, em 25 de janeiro, quando Carlos Bacca marcou de pênalti. Depois disso, o Valencia jogou mais seis vezes em casa pelo Espanhol, sem levar gols. O antigo recorde, de 549 minutos, era dividido entre Balaguer (em 1975) e Pesudo (em 1970).

No começo do ano, Diego Alves já havia batido outro recorde, ao defender um pênalti pela 14.ª vez no Campeonato Espanhol, tornando-se o melhor goleiro da história da competição desde que as estatísticas do quesito começaram a ser contabilizadas, há 25 anos. Na já citada partida contra o Sevilla, chegou a 15 pênaltis defendidos.

Nesta segunda, o Granada quase não ameaçou a meta defendida pelo brasileiro, que a assistiu a Javi Fuego, Feghouli, Dani Parejo (de pênalti) e Negredo marcarem os gols da vitória do Valencia.

Com o resultado, a equipe chegou a 71 pontos, em quarto, ainda na cola do Atlético de Madrid, que tem um ponto a mais faltando quatro rodadas para o fim do Espanhol. Quem ficar à frente terá vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. O quarto colocado tem que jogar a fase preliminar.

Já o Granada vive situação complicada. Com 25 pontos, ocupa a penúltima colocação, a seis pontos de deixar a zona de degola. Desde o fim de setembro, a equipe só venceu dois jogos.