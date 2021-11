Valencia marca dois nos acréscimos e arranca empate com Atlético de Madrid

Com final eletrizante, Valencia e Atlético de Madrid empataram por 3 a 3 no estádio Mestalla neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Após marcar um golaço, Antoine Griezmann ia sendo destaque da partida, mas foi ofuscado por Hugo Duro, que saiu do banco de reservas aos 40 minutos do segundo tempo para marcar duas vezes nos acréscimos e empatar o jogo.

O empate dos colchoneros aumenta a distância do time para o rival Real Madrid, que é líder da competição. O Atlético fica na quarta colocação, com 23 pontos ganhos, quatro a menos que o Real Madrid, atrás também de Sevilla e Real Sociedad. Já o empate heroico buscado pelo Valencia deixa o time na 10ª posição da tabela, com 17 pontos conquistados.

Leia Também Liverpool vence Atlético de Madrid e avança às oitavas; Ajax também se classifica

O primeiro gol do jogo foi marcado por Luis Suárez, que recebeu de Ángel Correa aos 35min do primeiro tempo e invadiu a área para fazer 1 a 0. Logo após a volta dos vestiários, Savic fez gol contra e deixou tudo igual para o Valencia.

Os visitantes voltaram a ficar em vantagem com um golaço do francês Griezmann, que partiu em velocidade, trouxe para o meio e acertou um belo chute no ângulo, de fora da área. Após os jogadores se embolarem na área do Valencia, Vrsaljko ampliou a vantagem do Atlético para 3 a 1 aos 15 minutos.

Hugo Duro, herói do jogo, entrou em campo aos 40 minutos para fazer brilhar a estrela do técnico José Bordalás. Hugo completou cruzamento de Gayá aos 47min e diminuiu. Depois, já aos 51 minutos, Hugo recebeu de Gonçalo Guedes para deixar tudo igual.

Após a data FIFA, o Atlético de Madrid fará confronto diante do Osasuna pela próxima rodada do Campeonato Espanhol. Já o Valencia enfrentará a vice-líder Real Sociedad fora de casa em seu próximo jogo.