Valencia marca 4 em 6 minutos e aplica 5 a 1 no Málaga

O resultado expressivo obtido no Estádio Mestalla fez o Valencia chegar aos 53 pontos, contra 50 do time do brasileiro Júlio Baptista, que acabou sendo o autor do único gol do Málaga neste sábado, cobrando falta no final do primeiro tempo.

O consolo para o Málaga, porém, foi o fato de que o Betis caiu por 3 a 1 diante do Real Madrid, também neste sábado, e estacionou nos 48 pontos, na sétima colocação.

A quinta e a sexta posições do Espanhol garantem vagas na Liga Europa, mas quem terminar o torneio em sétimo lugar também irá assegurar um lugar na competição, tendo em vista o fato de que o campeão da Copa do Rei - que será definido na final entre Real Madrid e Atlético de Madrid, respectivos líder e vice-líder - também leva uma vaga no segundo mais importante torneio interclubes do futebol europeu. E, com os dois clubes madrilenhos garantidos na Liga dos Campeões, o sétimo colocado do Espanhol terá uma vaga como um terceiro representante do país na Liga Europa.

O Valencia, por sua vez, ficou um ponto atrás da quarta colocada Real Sociedad, hoje na zona de classificação para Liga dos Campeões e que pegará o Osasuna, fora de casa, neste domingo.

RÁPIDO MASSACRE - A "goleada relâmpago" do time valenciano começou a ser construída aos 25 minutos do primeiro tempo. Daniel Parejo recebeu cruzamento da direita, passou por um defensor em um lance de sorte e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

E o segundo gol saiu já aos 27 minutos. Cissokho partiu com a bola da linha que divide o meio-campo, passou por dois adversários pelo lado esquerdo e cruzou para Soldado, que bateu de primeira para as redes.

Atônito, o Málaga acabou tomando o terceiro gol aos 29. Demichelis cometeu pênalti em Banega, assinalado pelo árbitro. Soldado foi para a cobrança e abriu 3 a 0. E, para delírio da torcida local, o quarto gol saiu aos 31. Após uma falha na saída de bola de um defensor, Jonas foi lançado na direita da área e chutou cruzado. O goleiro deu rebote e Canales só precisou tocar a bola para as redes: 4 a 0.

No finalzinho do primeiro tempo, aos 46 minutos, Júlio Baptista bateu falta com precisão no canto direito do goleiro brasileiro Diego Lopez para descontar o placar. Aos 9 minutos da etapa final, porém, Banega recebeu pela esquerda, passou por um zagueiro na grande área e chutou cruzado para fazer um golaço e decretar o 5 a 1, esfriando qualquer chance de reação da equipe visitante.