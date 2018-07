Valencia marca no fim e vence de virada no Espanhol Com gol nos acréscimos, o Valencia obteve uma grande vitória, de virada, sobre o Real Sociedad, neste sábado, fora de casa. Aduriz marcou o gol decisivo nos instantes finais, depois que Costa empatara o jogo. Prieto abrira o placar em cobrança de pênalti para os donos da casa.