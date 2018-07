Valencia massacra Villarreal e se garante no 3.º lugar

Soldado e Mata, com dois gols cada um, foram os destaques da vitória do Valencia, que também teve um gol marcado por Banega.

No último confronto deste domingo pela 31.ª rodada da competição, Soldado abriu o placar para o Valencia logo aos 14 minutos e garantiu a vantagem ao time da casa na primeira etapa. No segundo tempo, Mata, aos nove, ampliou para 2 a 0, antes de Banega fazer o terceiro apenas seis minutos depois. E, em apenas dois minutos, Mata e Soldado, com gols aos 28 e aos 30, decretaram o 5 a 0 no marcador.

A vitória massacrante também consolidou o Valencia como terceira força do futebol da Espanha, já que Barcelona e Real Madrid estão disparados nas duas primeiras posições, com o time catalão no topo, com 84 pontos, e a equipe do brasileiro Kaká em segundo lugar, com 76.

A 31.ª rodada do Campeonato Espanhol será fechada nesta segunda-feira, quando o Zaragoza, penúltimo colocado, receberá o Getafe, 16.º