Valencia passa pelo Málaga e reencontra vitórias O Valencia reencontrou o caminho das vitórias neste domingo ao bater o Málaga por 2 a 0 no Estádio Mestalla, sua casa, no fechamento da 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe dos brasileiros Diego Alves e Jonas, ambos titulares nesta noite, estava há três jogos sem vencer. Além de ter perdido para o Chelsea, na Liga dos Campeões, ele vinha de uma derrota para o Betis no Espanhol e um empate com o Cádiz pela Copa do Rei.