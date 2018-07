Valencia passa sufoco, bate Almería e continua na cola do líderes

Foi mais sofrido do que o torcedor poderia esperar, mas o Valencia somou mais três pontos neste sábado, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe recebeu o Almería e teve muito trabalho, mas marcou já na reta final da partida, com Negredo, e garantiu o triunfo por 3 a 2.

O resultado levou o Valencia à terceira posição com 38 pontos, três atrás do Barcelona, que tem um jogo a menos, e quatro atrás do Real, que tem duas partidas a menos. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe pega o Sevilla, em casa. Já o Almería é o 17.º com 16 pontos e pegará no domingo que vem o Espanyol, em Barcelona.

O Valencia precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar neste sábado, com Parejo, após boa jogada pela direita. Mas apenas dois minutos depois, Hemed deixou tudo igual. Os donos da casa voltaram à frente aos 28, com Rodrigo, que aproveitou chute cruzado de Alcácer para marcar.

Mas Hemed estava em grande dia e voltaria a deixar tudo igual cinco minutos depois, ao aproveitar escanteio da direita para cabecear firme. A partir daí, o Valencia foi todo pressão. O gol da vitória, no entanto, só saiu após a entrada de Negredo. O atacante saiu do banco para marcar de cabeça aos 38 do segundo tempo.

RAYO VALLECANO VENCE

No outro jogo já encerrado do dia pelo Espanhol, o Rayo Vallecano surpreendeu a Real Sociedad e venceu mesmo fora de casa, por 1 a 0, com gol de Manucho. O resultado levou os madrilenhos a 23 pontos, em nono. Já os donos da casa pararam nos 19 pontos, em 12.º.