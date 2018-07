Valencia perde e fica longe dos líderes do Espanhol

O Valencia soma os mesmos 16 pontos do Villarreal, terceiro colocado, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. A liderança é do Real Madrid, com 20. O Barcelona segue na cola do rival, com 19.

O Mallorca garantiu a vitória neste sábado ainda no primeiro tempo. Castro marcou os dois gols da equipe e assegurou a vantagem aos 29 minutos. Antes, ele havia marcado de pênalti, aos 7. Soldado, também em penalidade, descontou aos 36. Mas não foi o suficiente para embalar os donos da casa.

No próximo final de semana, o Valencia terá a chance de se reabilitar no campeonato diante do lanterna Zaragoza, novamente em casa. Na mesma rodada, o Mallorca receberá o Levante.