Valencia perde em casa e chega a 3.º jogo sem vencer

A classificação do Espanhol aponta o Valencia ainda em terceiro, com 34 pontos, quatro a mais que o Levante, o quarto colocado, mas que ainda joga na rodada, domingo, contra o Athletic de Bilbao, no País Basco. Em segundo está o Barcelona, com 38 pontos e também um jogo a menos.

O Valencia vinha de um empate com o Villarreal, pela 18.ª rodada do Espanhol, em casa, e uma derrota para o Sevilla, que mesmo assim classificou os valencianos para a próxima fase da Copa do Rei. Na terça, por este torneio, o Valência tem clássico regional contra o Levante.

Mesmo com o Valencia não contando com Soldado, hoje seu principal jogador, o também atacante Jonas começou a partida no banco. E o time da casa sentiu a falta de seu centroavante e pouco assustou a equipe basca, que marcou aos 10 minutos do segundo tempo, com Griezmann. O francês pegou a bola na defesa, atravessou o campo e encobriu o brasileiro Diego Alves.