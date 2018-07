Valencia perde para o Athletic Bilbao e segue sem pontuar no Espanhol

Um dos mais tradicionais clubes do país, o Valencia vive péssima situação neste início de temporada no Campeonato Espanhol. Neste domingo, voltou a ser derrotado, desta vez pelo Athletic Bilbao fora de casa, por 2 a 1, e manteve-se sem pontuar após quatro rodadas da competição.

Depois de uma temporada para ser esquecida em 2015/2016, na qual chegou a ficar ameaçado pelo rebaixamento, o Valencia dá mostras de que novamente fará o torcedor sofrer em 2016/2017. Ocupa a lanterna da tabela neste início de competição e é o único time que ainda não pontuou.

O Athletic, por sua vez, chegou à segunda vitória na competição e subiu para seis pontos, na oitava posição. Na quarta-feira, viaja para encarar o Granada fora de casa, pela quinta rodada. No dia seguinte, o Valencia tenta sua primeira vitória, em casa, contra o Alavés.

Neste domingo, até parecia que seria o dia do Valencia, que abriu o placar logo aos dois minutos com Medran, que escorou bom passe da direita de Nani. Mas a reação do Athletic aconteceu ainda no primeiro tempo. Aduriz deixou tudo igual de cabeça, aos 24, após ótimo cruzamento de Etxebarria. A parceria funcionou de novo aos 41, quando o centroavante aproveitou lançamento perfeito do meia e tocou por cobertura.

Quem também segue fazendo péssimo início de temporada é o Celta de Vigo. Uma das surpresas da última temporada, a equipe não mantém o mesmo rendimento e somou apenas neste domingo seu primeiro ponto no Espanhol, ao conseguir um empate por 0 a 0 fora de casa com o Osasuna, que agora tem dois pontos.