Valencia perde para o Eibar e fica longe da briga para ir à Liga dos Campeões

As chances de o Valencia se classificar para a próxima Liga dos Campeões diminuíram nesta quinta-feira, quando a equipe perdeu por 1 a 0 para o Eibar, time ameaçado de rebaixamento no Campeonato Espanhol.

O resultado deixou o Valencia em oitavo lugar, sete pontos atrás do Sevilla, o quarto colocado, que está ficando com a última vaga na principal competição de clubes do futebol europeu. O time também a dois pontos do sexto Villarreal, que fecha a zona de classificação à Liga Europa.

Leia Também Gabigol vira marca e quer se consolidar como ídolo nacional

Um gol contra de Geoffrey Kondogbia aos 16 minutos deu a vitória ao Eibar, que permanece em 17º lugar, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Os jogadores da equipe basca comemoraram saudando os torcedores que assistiram o jogo nas varandas dos prédios próximos ao Estádio Municipal de Ipurúa.

Foi a primeira vitória de Eibar desde que a pandemia interrompeu a competição. Após o reinício, o time havia perdido em sua visita ao Real Madrid, antes de somar empates contra o Athletic Bilbao e o Getafe. O Valencia perdeu dois de seus quatro jogos desde que a atividade foi retomada. E não ganha fora de casa desde dezembro.

Também nesta quinta-feira, o Betis cortou a sequência ruim que o atormentava desde o reinício, batendo o Espanyol por 1 a 0, graças a um gol de Marc Bartra no início da partida.

Foi o primeiro compromisso da equipe desde que o técnico Rubi foi demitido devido a maus resultados. O time é o 13º colocado do campeonato, enquanto o Espanyol ocupa a lanterna.