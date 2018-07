Valencia perde para o Getafe, por 3 a 1, pelo Espanhol

Mesmo com a derrota, o Valencia segue na terceira colocação, com 47 pontos, mas já se vê ameaçado por Levante e Málaga, que têm três pontos a menos e ainda atuam neste domingo. Na próxima rodada a equipe buscará a reabilitação em confronto direto diante do próprio Levante, no dia 1.º de abril, um domingo.

Já o Getafe subiu para a nona colocação com a vitória e chegou aos 39 pontos. Na próxima rodada, a equipe vai a Madri, onde enfrenta o Atlético, oitavo colocado, também no dia 1.º.

Neste sábado, o Valência começou melhor e abriu o placar com seu artilheiro, Soldado, que aproveitou boa jogada do brasileiro Jonas, aos 5 minutos, e chegou ao seu 14.º gol na competição. Apenas sete minutos depois, no entanto, Pedro Ríos empatou, de cabeça.

Ainda no primeiro tempo, o Getafe chegou a mais dois gols, que definiram o placar. Aos 24 minutos, Miku marcou de cabeça, após tentativa de Gavilán. Aos 30, Bruno tocou contra o próprio gol e fez o terceiro dos anfitriões.