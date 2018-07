Valencia perde para o Sevilla em casa no Espanhol

O resultado manteve o Valencia com 40 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, 24 atrás do líder Real Madrid. O Sevilla, que faz má campanha, chegou aos 32 pontos e subiu para a décima colocação.

Diego Costa abriu o placar para o Valencia aos 25 minutos do primeiro tempo. O Sevilla conseguiu a virada com gols de Medel, aos 36 minutos da etapa inicial, e Jesus Navas, aos 24 minutos do segundo tempo.

Também neste domingo, o Osasuna venceu o Granada por 2 a 1, em casa, e subiu para o sétimo lugar no Campeonato Espanhol, com 34 pontos. Já a Real Sociedad venceu o Mallorca por 1 a 0, em casa.