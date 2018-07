Valencia perde para Sevilla, mas avança na Copa do Rei

No jogo desta quarta-feira, na cidade de Sevilha, o Valencia saiu na frente com o gol de Soldado, aos 21 minutos do segundo tempo. O Sevilla empatou logo depois, com Rakitic marcando aos 25, e virou já aos 46, quando Victor Ruiz fez contra.

Agora, o próximo adversário do Valencia na Copa do Rei será o Levante, que também se classificou nesta quarta-feira. Jogando em casa, o time goleou o Alcorcón por 4 a 0 e se recuperou da derrota por 2 a 1 que tinha sofrido no jogo de ida.

Ainda nesta quarta-feira, o Espanyol venceu o Cordoba por 4 a 2, com um gol decisivo de Álvaro Vazquez marcado aos 43 minutos do segundo tempo, e também avançou para as quartas de final da Copa do Rei. O seu adversário agora será o Mirandés.

Nesta quinta-feira, serão definidos os dois últimos classificados para as quartas de final da Copa do Rei. Depois de ter vencido o jogo de ida por 4 a 0, o Barcelona visita o Osasuna para confirmar a sua vaga na próxima fase, quando enfrentaria o Real Madrid. E na outra partida do dia, o Athletic Bilbao recebe o Albacete.