Valencia perde zagueiro francês para 2º jogo com PSG O Valencia não deverá contar com o zagueiro Adil Rami na partida de volta contra o Paris Saint-Germain válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, fora de casa, no dia 6 de março. Nesta terça-feira, o clube espanhol comunicou que o jogador francês sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.