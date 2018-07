Valencia prega cautela no Santos antes de semifinal contra o São Paulo Apesar da vantagem do Santos de jogar em casa e de ter maior tempo de descanso, o volante Valencia pregou cautela nesta quinta-feira, às vésperas do clássico com o São Paulo que vai decidir uma das vagas na final do Campeonato Paulista, domingo, na Vila Belmiro. O time santista tem a semana inteira para se preparar para o duelo, enquanto o rival jogou na quarta, pela Copa Libertadores.