Valencia renova contrato com técnico Unai Emery

Emery ganhou prestígio com a boa campanha no último Campeonato Espanhol. O Valencia ficou na terceira colocação da competição, 25 pontos atrás do campeão Barcelona e 21 atrás do Real Madrid. Com o resultado, o clube conseguiu a vaga na Liga dos Campeões da Europa após dois anos de ausência.

Com o anúncio da renovação, o treinador será o primeiro desde 1974 a iniciar quatro temporadas seguidas no Valencia. O último a conseguir o feito havia sido o argentino Alfredo Di Stefano, que assumiu como técnico em 1970.