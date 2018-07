Valencia renova contrato de técnico português até 2018

O Valencia anunciou nesta sexta-feira que renovou o contrato do técnico de Nuno Espírito Santo até 30 de junho de 2018. Contratado em julho passado para o lugar de Juan Antonio Pizzi após o time terminar o último Campeonato Espanhol na oitava posição, o treinador português tinha anteriormente um acordo cujo fim estava previsto para acontecer no final desta temporada do futebol europeu.

Atual quinto colocado do Campeonato Espanhol, posto que hoje não lhe garantiria uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o Valencia assim mostrou que está apostando em um trabalho de longo prazo com Nuno, depois de o comandante ter sido contratado junto ao Rio Ave, clube que hoje integra a primeira divisão de Portugal.

Prestes a completar 41 anos de idade, o que ocorrerá no próximo dia 25, o ex-goleiro Nuno começou a sua carreira como técnico em 2012, pelo Rio Ave, depois de ter encerrado a sua carreira como jogador em 2010, com a camisa do Porto. E agora teve o seu trabalho valorizado ao estar conseguindo fazer engrenar um time que perdeu boa parte dos seus jogadores após a última temporada europeia.

Três pontos atrás do Atlético de Madrid, atual campeão nacional e hoje terceiro colocado do Campeonato Espanhol, o Valência voltará a campo pela competição nacional no próximo sábado, quando terá pela frente o Almería, em casa.