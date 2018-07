Valencia se reforça com zagueiro campeão mundial pela Alemanha

O Valencia anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Shkodran Mustafi e revelou ter assinado um contrato por cinco temporadas com o jogador alemão. O defensor estava na Sampdoria, da Itália, e os detalhes financeiros da transação não foram revelados.

Mustafi, de 22 anos, participou da vitoriosa campanha da Alemanha na última Copa do Mundo. O zagueiro disputou três partidas pela equipe até sofrer uma lesão na coxa esquerda durante o confronto com o a Argélia, válido pelas oitavas de final.

O novo reforço do Valencia estava na Sampdoria desde 2012, após passagem pelo inglês Everton. "Chegar ao Valencia é um passo à frente na minha carreira e espero ter sucesso", afirmou o zagueiro alemão.

No Valencia, Mustafi terá a companhia dos brasileiros Diego Alves e Vinicius Araújo. Oitavo colocado no último Campeonato Espanhol, o Valencia abre a sua participação no torneio no dia 24 de agosto, fora de casa, diante do Sevilla.