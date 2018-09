Valencia só empata com o Levante e segue sem vencer no Espanhol

O Valencia visitou o Levante neste domingo e não passou de um empate por 2 a 2, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Depois de uma grande temporada em 2017/2018 e garantir vaga na Liga dos Campeões, a equipe não tem conseguido repetir o desempenho neste início de trajetória e segue sem vencer na competição.

Com o resultado deste domingo, o Valencia foi a dois pontos, ocupando apenas a 15.ª colocação e correndo risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, dia 15, a equipe recebe o Betis. Já o Levante chegou a quatro pontos, é o quinto colocado e visita o Espanyol no dia 16.

Atuando diante de sua torcida, o Levante começou melhor neste domingo e abriu o placar logo aos 12 minutos, com Roger Marti, aproveitando rebote do goleiro. Três minutos mais tarde, porém, Carlos Soler cruzou na área e Cheryshev apareceu sozinho para cabecear para a rede.

Ainda no primeiro tempo, o Levante voltou a ficar à frente aos 33 minutos, novamente com Marti, desta vez aproveitando assistência de Bardhi. Mas no início do segundo tempo, Dani Parejo voltou a empatar, em cobrança de pênalti. Os donos da casa ainda ficaram com um jogador a menos após a expulsão de Coke, mas o Valencia não conseguiu aproveitar a superioridade numérica.