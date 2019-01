Valencia só empata em casa e segue longe da briga pelas primeiras posições

O Valencia voltou a decepcionar o seu torcedor na temporada 2018/2019. Neste sábado, mesmo atuando em casa, o time não foi além de um empate por 1 a 1 com o Valladolid, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, se mantendo distante da briga pelas primeiras posições.

Com o empate, o Valencia completou a terceira partida consecutiva sem vitória, sendo que duas delas foram pelo Espanhol. E o levou aos 23 pontos, apenas na décima posição e sob risco de ser ultrapassado por outros clubes no complemento da rodada. Já o Valladolid, na briga contra o rebaixamento, ocupa a 14ª colocação, com 22, em jejum de cinco jogos na temporada.

Os gols da partida saíram no segundo tempo e após Rodrigo desperdiçar um pênalti para o Valencia, que escalou os brasileiros Neto e Gabriel Paulista como titulares do seu sistema defensivo. Mas mesmo com o pênalti perdido, o time da casa até largou na frente no Mestalla, com o gol de Dani Parejo, aos 26 minutos. Só que Rubén Alcaraz, aos 37, assegurou a igualdade para o Valladolid.

Em outro jogo disputado neste sábado, o Leganés aproveitou a fragilidade do lanterna Huesca para derrotá-lo por 1 a 0, em casa, com o gol marcado pelo marroquino Youssef En-Nesyri aos 28 minutos do segundo tempo.

O triunfo encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitórias do Leganés, que chegou aos 22 pontos, em 14º lugar no Espanhol. Já o Huesca soma apenas 11, a oito da primeira equipe fora da zona da degola.