Valencia só empata em casa e volta a tropeçar com Gary Neville no Espanhol Ainda não foi neste sábado, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, que o Valencia conseguiu na competição sob o comando de Gary Neville. Mesmo atuando em casa, o time não passou de um empate por 2 a 2 com o Getafe, no segundo compromisso sob o comando do treinador inglês na competição nacional.